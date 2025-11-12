Lors de son inter­view accordée au jour­na­liste britan­nique, Piers Morgan, Novak Djokovic a évoque de très nombreux sujets.

Et après être revenu sur l’af­faire de dopage de Jannik Sinner et sur les circons­tances de sa rencontre avec sa femme, Jelena, le Serbe a égale­ment parlé de sa fameuse période dorée où il domi­nait outra­geu­se­ment le circuit masculin : seule­ment 9 défaites en 18 mois de compé­ti­tion pour 17 titres dont 7 tour­nois du Grand Chelem.

Et selon lui, aucun joueur de l’his­toire n’au­rait pu le battre durant cette période.

« Si je pouvais revivre un passage de ma carrière ? Début 2015 jusqu’à mi‐2016. Ces 18 mois. Je me sentais quasi­ment imbat­table. Est‐ce que je pense qu’un autre joueur de l’his­toire pouvait être meilleur que moi à cette période ? NON. »