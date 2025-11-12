Lors de son interview accordée au journaliste britannique, Piers Morgan, Novak Djokovic a évoque de très nombreux sujets.
Et après être revenu sur l’affaire de dopage de Jannik Sinner et sur les circonstances de sa rencontre avec sa femme, Jelena, le Serbe a également parlé de sa fameuse période dorée où il dominait outrageusement le circuit masculin : seulement 9 défaites en 18 mois de compétition pour 17 titres dont 7 tournois du Grand Chelem.
Et selon lui, aucun joueur de l’histoire n’aurait pu le battre durant cette période.
« Si je pouvais revivre un passage de ma carrière ? Début 2015 jusqu’à mi‐2016. Ces 18 mois. Je me sentais quasiment imbattable. Est‐ce que je pense qu’un autre joueur de l’histoire pouvait être meilleur que moi à cette période ? NON. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 16:46