À l’occasion de la sortie de son documentaire, disponible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses interviews, et notamment au média italien au Corriere dello Sport.
Après avoir évoqué tous les sacrifices qu’une vie comme la sienne implique, le Serbe a été invité à parler de Jannik Sinner et des similitudes qu’il perçoit entre leurs deux personnalités.
« Je ne parlerais pas d’obsession mais de dévouement, constant et total, au tennis. J’observe la sienne et je m’y reconnais pleinement : l’envie de s’améliorer, de grandir, d’évoluer à tous les égards. Jannik, comme moi, ne se contente jamais de ce qu’il a. Il a la mentalité d’un champion, il l’a toujours eue. C’est une force dominante, et pourtant il se réveille chaque matin avec l’envie d’être meilleur que la veille. Et, croyez‐moi, aucune victoire ne peut assouvir cette soif, pas même 24 titres du Grand Chelem. Au‐delà du tennis, c’est cet aspect de son caractère qui me rapproche le plus de Sinner. Le tennis est un sport individuel : il n’y a pas de remplacements, on ne peut pas s’arrêter cinq minutes au bord du court pendant que le match se poursuit, il n’y a pas de coéquipiers pour vous aider. Tu es seul avec toi‐même. Si tu passes une mauvaise journée, tu es éliminé. Le tennis est impitoyable, brutal. De temps en temps, on me dit : ‘Nole, tu es comme Leo Messi… Si seulement ! À 39 ans, j’aimerais bien ne jouer que 90 minutes. »
Publié le mardi 18 août 2026 à 19:22