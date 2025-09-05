Interrogé par les médias serbes présents à New‐York sur le cas Nick Kyrgios, Novak a eu bien sûr eu des mots « doux » à l’égard de celui qui est devenu un « ami » après avoir été un ennemi. Pour Novak, la carrière de l’Australien aurait pu être vraiment plus efficace avec un peu plus de sérieux.
« Nick, malheureusement, n’a jamais eu la discipline nécessaire. S’il avait eu 30 % de la discipline requise – et il en a environ 5 % – il serait facilement dans le Top 10. J’adorerais qu’il revienne, car il a traversé tant de blessures. Il représente beaucoup pour notre sport. Aussi controversé et différent soit‐il, les gens l’adorent et il attire les foules. J’espère qu’il pourra terminer sa carrière sur le court. Ce serait dommage que les blessures l’empêchent de disputer au moins quelques grands tournois supplémentaires »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 08:36