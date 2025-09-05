AccueilATPNovak Djokovic sur Kyrgios : "Si Nick avait eu 30 % de...
Novak Djokovic sur Kyrgios : « Si Nick avait eu 30 % de la disci­pline requise, et il en a environ 5 %, il serait faci­le­ment dans le Top 10 »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Interrogé par les médias serbes présents à New‐York sur le cas Nick Kyrgios, Novak a eu bien sûr eu des mots « doux » à l’égard de celui qui est devenu un « ami » après avoir été un ennemi. Pour Novak, la carrière de l’Australien aurait pu être vrai­ment plus effi­cace avec un peu plus de sérieux.

« Nick, malheu­reu­se­ment, n’a jamais eu la disci­pline néces­saire. S’il avait eu 30 % de la disci­pline requise – et il en a environ 5 % – il serait faci­le­ment dans le Top 10. J’adorerais qu’il revienne, car il a traversé tant de bles­sures. Il repré­sente beau­coup pour notre sport. Aussi contro­versé et diffé­rent soit‐il, les gens l’adorent et ​​il attire les foules. J’espère qu’il pourra terminer sa carrière sur le court. Ce serait dommage que les bles­sures l’empêchent de disputer au moins quelques grands tour­nois supplémentaires »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 08:36

