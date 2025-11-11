Alors que Novak Djokovic a accepté de se faire inter­viewer par le célèbre jour­na­liste, Piers Morgan, ce dernier, avant le diffu­sion de l’en­tre­tien dans son inté­gra­lité, a dévoilé un petit teaser où on peut notam­ment le voir s’ex­cuser auprès du joueur serbe pour des propos tenus pendant la période du Covid.

Un extrait au cours duquel l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem fait un lien entre l’af­faire de dopage de Jannik Sinner et son refus de se faire vacciner pendant la fameuse pandémie. Extraits.

🚨 Novak Djokovic on Sinner’s doping case :



“That Cloud will follow him forever like Covid vaccine situa­tion for me”



Measured response 🤝



Piers Morgan : « À propos de Sinner. Y a‑t‐il un nuage au‐dessus de lui à propos de cette histoire de dopage ?

Novak Djokovic : Ce nuage le suivra comme le nuage du Covid me suivra. Demandez‐lui. »