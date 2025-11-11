AccueilATPNovak Djokovic, sur l'affaire de dopage de Jannik Sinner : "Ce nuage...
ATP

Novak Djokovic, sur l’af­faire de dopage de Jannik Sinner : « Ce nuage le suivra comme le nuage du Covid me suivra »

Thomas S
Par Thomas S

-

270

Alors que Novak Djokovic a accepté de se faire inter­viewer par le célèbre jour­na­liste, Piers Morgan, ce dernier, avant le diffu­sion de l’en­tre­tien dans son inté­gra­lité, a dévoilé un petit teaser où on peut notam­ment le voir s’ex­cuser auprès du joueur serbe pour des propos tenus pendant la période du Covid.

Un extrait au cours duquel l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem fait un lien entre l’af­faire de dopage de Jannik Sinner et son refus de se faire vacciner pendant la fameuse pandémie. Extraits.

Piers Morgan : « À propos de Sinner. Y a‑t‐il un nuage au‐dessus de lui à propos de cette histoire de dopage ?
Novak Djokovic : Ce nuage le suivra comme le nuage du Covid me suivra. Demandez‐lui. »

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 14:14

Article précédent
Zverev avant de retrouver Sinner, qui l’a humilié à Paris : « Je pouvais à peine me déplacer, et il te fait jouer à 200% tout le temps »
Article suivant
Deux spec­ta­teurs décèdent tragi­que­ment pendant le Masters de Turin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.