Alors que Novak Djokovic a accepté de se faire interviewer par le célèbre journaliste, Piers Morgan, ce dernier, avant le diffusion de l’entretien dans son intégralité, a dévoilé un petit teaser où on peut notamment le voir s’excuser auprès du joueur serbe pour des propos tenus pendant la période du Covid.
Un extrait au cours duquel l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem fait un lien entre l’affaire de dopage de Jannik Sinner et son refus de se faire vacciner pendant la fameuse pandémie. Extraits.
Piers Morgan : « À propos de Sinner. Y a‑t‐il un nuage au‐dessus de lui à propos de cette histoire de dopage ?
Novak Djokovic : Ce nuage le suivra comme le nuage du Covid me suivra. Demandez‐lui. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 14:14