Élu sportif de l’année par le journal L’Équipe, Novak Djokovic en a profité pour accorder une longue et passion­nante inter­view au quoti­dien sportif fran­çais où il a une fois de plus évoqué le fameux débat du GOAT sur lequel il refuse de s’ex­primer clai­re­ment, préfé­rant laisser cela aux autres.

« On peut apporter trois réponses. La première : je suis le meilleur. Si on pense ça, et c’est légi­time pour un athlète de le penser, la plupart des gens vont dire : comme il est arro­gant ! Il ne respecte pas les autres, ni les géné­ra­tions précé­dentes. La deuxième réponse, c’est de dire : je ne pense pas être le plus grand, en se montrant tota­le­ment humble, ce qui est possible. Et la troi­sième : je suis qui je suis, je suis fier de ce que j’ai accompli, mais je respecte les autres époques et toutes les opinions et je laisse le débat du GOAT (Greatest of all time, le plus grand de tous les temps) aux autres. C’est ma réponse. »