Si cette prise de parole de Novak Djokovic ne date pas d’hier, il est toujours intéressant de se replonger dans les meilleurs et pires moments de son immense carrière.
Interrogé lors d’un podcast sur le moment le plus douloureux, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem n’a pas hésité longtemps en désignant sa défaite lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 (battu par Juan Martin Del Potro au premier tour).
🚨 Novak Djokovic on the Worst moment of his career :— SK (@Djoko_UTD) August 1, 2026
“It’s the 2016 Rio Olympics. I was in the Peak of my career. All 4 slams, I was No.1 and was barely missing a shot. Losing it crushed me. I had doubts of I couldn’t do it in my peak. Glad I won it” pic.twitter.com/wcYpWOjpdj
« C’était aux jeux olympiques de Rio en 2016. J’étais au sommet de ma forme, numéro un mondial, et j’avais déjà remporté les quatre titres du Grand Chelem. Je ne ratais pratiquement aucun coup. Cette défaite m’a brisé et m’a laissé des doutes sur ma capacité à y parvenir alors que j’étais au sommet de ma forme. Je suis heureux d’avoir finalement réussi à remporter ce titre à Paris en 2024. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 18:08