Si cette prise de parole de Novak Djokovic ne date pas d’hier, il est toujours inté­res­sant de se replonger dans les meilleurs et pires moments de son immense carrière.

Interrogé lors d’un podcast sur le moment le plus doulou­reux, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a pas hésité long­temps en dési­gnant sa défaite lors des Jeux olym­piques de Rio de Janeiro en 2016 (battu par Juan Martin Del Potro au premier tour).

🚨 Novak Djokovic on the Worst moment of his career :



“It’s the 2016 Rio Olympics. I was in the Peak of my career. All 4 slams, I was No.1 and was barely missing a shot. Losing it crushed me. I had doubts of I couldn’t do it in my peak. Glad I won it” pic.twitter.com/wcYpWOjpdj — SK (@Djoko_UTD) August 1, 2026

« C’était aux jeux olym­piques de Rio en 2016. J’étais au sommet de ma forme, numéro un mondial, et j’avais déjà remporté les quatre titres du Grand Chelem. Je ne ratais prati­que­ment aucun coup. Cette défaite m’a brisé et m’a laissé des doutes sur ma capa­cité à y parvenir alors que j’étais au sommet de ma forme. Je suis heureux d’avoir fina­le­ment réussi à remporter ce titre à Paris en 2024. »