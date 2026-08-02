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Novak Djokovic sur le pire moment de sa carrière : « J’étais brisé. J’ai cru que je n’y arri­ve­rais jamais »

Par
Thomas S
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Si cette prise de parole de Novak Djokovic ne date pas d’hier, il est toujours inté­res­sant de se replonger dans les meilleurs et pires moments de son immense carrière.

Interrogé lors d’un podcast sur le moment le plus doulou­reux, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a pas hésité long­temps en dési­gnant sa défaite lors des Jeux olym­piques de Rio de Janeiro en 2016 (battu par Juan Martin Del Potro au premier tour). 

« C’était aux jeux olym­piques de Rio en 2016. J’étais au sommet de ma forme, numéro un mondial, et j’avais déjà remporté les quatre titres du Grand Chelem. Je ne ratais prati­que­ment aucun coup. Cette défaite m’a brisé et m’a laissé des doutes sur ma capa­cité à y parvenir alors que j’étais au sommet de ma forme. Je suis heureux d’avoir fina­le­ment réussi à remporter ce titre à Paris en 2024. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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