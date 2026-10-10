Avant sa défaite face à Hubert Hurkacz au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a été invité en conférence de presse à s’exprimer sur le retour à la compétition d’Holger Rune.
Absent pendant près d’un an suite à une rupture totale du tendon d’Achille, le Danois a reçu le soutien et les encouragements du joueur serbe.
« Je suis vraiment très heureux qu’il soit de retour. J’apprécie beaucoup Holger. J’aime aussi jouer contre lui. On se livre toujours de superbes batailles, vraiment. J’ai regardé les temps forts de ce match où il s’est blessé, ce qui s’est passé, et le ralenti de cette action. C’était horrible à voir, honnêtement. J’ai été en contact avec lui à plusieurs reprises pendant son absence du circuit. On a échangé sur différents sujets. Bien sûr, j’ai suivi de près son retour. J’étais très content qu’il ait pu revenir et faire son retour en Coupe Davis dans son pays, c’était vraiment sympa. J’ai vu hier (mercredi) soir qu’il avait livré un combat difficile et essuyé une défaite difficile. Mais cela va prendre du temps, j’imagine. C’est vraiment relatif. C’est très individuel. Sa blessure est l’une des pires que l’on puisse subir. Elle l’a tenu éloigné des courts pendant près d’un an. Le jeu en match est complètement différent des sets d’entraînement ou des compétitions d’entraînement auxquelles on participe. C’est vraiment difficile à comparer. Parce que la nervosité prend le dessus, et puis, on annonce votre score. Et tout à coup, chaque coup, chaque point compte et on a peur de rater. Alors on devient tendu et stressé, et ça affecte tout le match, n’est-ce pas ? Il a donc juste besoin de disputer davantage de matchs, et j’espère qu’il retrouvera très bientôt son meilleur niveau. »
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 19:30