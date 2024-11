Papa de deux enfants, Novak Djokovic est un autre homme lors­qu’il joue devant ses petits protégés.

Avec des étoiles dans les yeux et un grand sourire, Novak Djokovic a parlé de sa fille, Tara, et notam­ment de son intérêt pour le sport.

Nole talks about Stefan and Tara



“Tara is 6 and she’s more into reading books about unicorns. And I love that”



His eyes spark­ling as he talks about his angels ❤️