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Novak Djokovic sur l’un de ses mentors sur le circuit : « À cette époque, il était 3e mondial. Il m’a pris sous son aile, m’a aidé et guidé. Mais il m’a surtout donné un conseil très important »

Par
Thomas S
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S’il est surtout connu pour avoir été un excellent joueur (3e mondial en 2006), l’en­traî­neur de Roger Federer (de 2015 à 2022) et être actuel­le­ment le direc­teur du haut niveau à la Fédération fran­çais de tennis, Ivan Ljubicic a égale­ment été l’un des mentors de Novak Djokovic lorsque celui‐ci a fait ses débuts sur le circuit.

C’est notam­ment ce qu’a déclaré l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem lors d’une récente prise de parole en public à New‐York. 

« À cette époque, je parta­geais mon entraî­neur avec Ivan Ljubicic, qui était alors le troi­sième joueur mondial. J’étais adoles­cent et je n’y connais­sais rien. Quels cordages utiliser, quelle raquette, quel type d’équilibre, quel poids devait avoir la raquette… Je n’en savais vrai­ment rien. J’ai tout appris sur le tas. En tant que jeune Serbe maigri­chon qui venait d’arriver dans le monde du tennis, j’essayais de trouver ma voie et de gagner ma place. Il m’a pris sous son aile. Il m’a aidé et guidé tout au long du processus. Il m’a expliqué comment m’adresser aux médias et comment me comporter. Le conseil le plus impor­tant qu’il m’ait donné, c’est de toujours rester moi‐même et de rester authentique. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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