S’il est surtout connu pour avoir été un excellent joueur (3e mondial en 2006), l’entraîneur de Roger Federer (de 2015 à 2022) et être actuellement le directeur du haut niveau à la Fédération français de tennis, Ivan Ljubicic a également été l’un des mentors de Novak Djokovic lorsque celui‐ci a fait ses débuts sur le circuit.
C’est notamment ce qu’a déclaré l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem lors d’une récente prise de parole en public à New‐York.
« À cette époque, je partageais mon entraîneur avec Ivan Ljubicic, qui était alors le troisième joueur mondial. J’étais adolescent et je n’y connaissais rien. Quels cordages utiliser, quelle raquette, quel type d’équilibre, quel poids devait avoir la raquette… Je n’en savais vraiment rien. J’ai tout appris sur le tas. En tant que jeune Serbe maigrichon qui venait d’arriver dans le monde du tennis, j’essayais de trouver ma voie et de gagner ma place. Il m’a pris sous son aile. Il m’a aidé et guidé tout au long du processus. Il m’a expliqué comment m’adresser aux médias et comment me comporter. Le conseil le plus important qu’il m’ait donné, c’est de toujours rester moi‐même et de rester authentique. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 15:15