S’il est surtout connu pour avoir été un excellent joueur (3e mondial en 2006), l’en­traî­neur de Roger Federer (de 2015 à 2022) et être actuel­le­ment le direc­teur du haut niveau à la Fédération fran­çais de tennis, Ivan Ljubicic a égale­ment été l’un des mentors de Novak Djokovic lorsque celui‐ci a fait ses débuts sur le circuit.

C’est notam­ment ce qu’a déclaré l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem lors d’une récente prise de parole en public à New‐York.

« À cette époque, je parta­geais mon entraî­neur avec Ivan Ljubicic, qui était alors le troi­sième joueur mondial. J’étais adoles­cent et je n’y connais­sais rien. Quels cordages utiliser, quelle raquette, quel type d’équilibre, quel poids devait avoir la raquette… Je n’en savais vrai­ment rien. J’ai tout appris sur le tas. En tant que jeune Serbe maigri­chon qui venait d’arriver dans le monde du tennis, j’essayais de trouver ma voie et de gagner ma place. Il m’a pris sous son aile. Il m’a aidé et guidé tout au long du processus. Il m’a expliqué comment m’adresser aux médias et comment me comporter. Le conseil le plus impor­tant qu’il m’ait donné, c’est de toujours rester moi‐même et de rester authentique. »