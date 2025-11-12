Lors de sa grande inter­view accordée au jour­na­liste Piers Morgan, qui lui a présenté ses excuses pour certaines décla­ra­tions passées, Novak Djokovic a raconté comment il avait connu son épouse, Jelena.

Novak Djokovic on ‘stea­ling’ Jelena :



“She dated a tennis player that is a friend of mine. The first time I heard of her was when he played a match and took out his jersey that said “Jelena I love you.” We started dating and became the love of my life.”😍pic.twitter.com/3sCICdmUQx — Danny (@DjokovicFan_) November 11, 2025

« Elle sortait avec un joueur de tennis qui est un de mes amis. La première fois que j’ai entendu parler d’elle, c’était quand il a joué un match et qu’il a retiré son maillot sur lequel était écrit ‘Jelena, je t’aime’. Nous avons commencé à sortir ensemble et elle est devenue l’amour de ma vie. »