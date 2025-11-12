AccueilATPNovak Djokovic sur sa femme, Jelena : "Elle sortait avec un joueur...
Novak Djokovic sur sa femme, Jelena : « Elle sortait avec un joueur de tennis, qui est un ami. La première fois que j’ai entendu parler d’elle, c’était quand il a joué un match et qu’il a retiré son maillot sur lequel était écrit : ‘Jelena, je t’aime’ »

Par Baptiste Mulatier

Lors de sa grande inter­view accordée au jour­na­liste Piers Morgan, qui lui a présenté ses excuses pour certaines décla­ra­tions passées, Novak Djokovic a raconté comment il avait connu son épouse, Jelena. 

« Elle sortait avec un joueur de tennis qui est un de mes amis. La première fois que j’ai entendu parler d’elle, c’était quand il a joué un match et qu’il a retiré son maillot sur lequel était écrit ‘Jelena, je t’aime’. Nous avons commencé à sortir ensemble et elle est devenue l’amour de ma vie. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 12:16

