Novak Djokovic a tout gagné, mais cela ne suffit pas toujours pour un cham­pion de sa trempe. Le Serbe veut marquer l’his­toire du tennis aussi bien sur les courts qu’en dehors.

Il est d’ailleurs l’un des créa­teurs de la PTPA (Professional Tennis Players Association), une orga­ni­sa­tion qui s’oc­cupe notam­ment d’aider les joueurs et joueuses à jouer dans un sport équitable.

Comme il l’a déclaré en confé­rence de presse, Djokovic prend très au sérieux ses respon­sa­bi­lités en dehors des courts.

« J’ai aussi d’autres problèmes qui me motivent en dehors des terrains. J’aime faire partie de l’histoire du tennis et de la PTPA. Je sens que j’ai aussi des respon­sa­bi­lités en tant que personne avec un nom et un statut dans le sport, quel­qu’un que les jeunes remarquent aussi comme Roger Federer et Rafael Nadal. J’essaie toujours d’équi­li­brer les choses, de contri­buer de manière posi­tive pendant que je suis encore là. »