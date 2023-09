En confé­rence de presse après l’ob­ten­tion d’un 24e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic, très relax et apaisé, a du comme d’ha­bi­tude parler de son avenir. Et sur cette ques­tion, le Serbe manie souvent l’humour…

« Les gens aiment bien discuter de ça et il y a plusieurs options possibles. Cela ne m’intéresse pas, et cela ne me regarde pas de faire la revue de tout ce dont on parle ou pense, que ce soit au sujet d’un passage de témoin ou de la nouvelle géné­ra­tion, de la “NextGen” ou de la “FutureGen”. Personnellement, je vais conti­nuer comme ça. Je me sens bien physi­que­ment, et j’ai le soutien de mon envi­ron­ne­ment, de mon équipe et de ma famille. Je vois que je continue de jouer au plus haut niveau et que je suis toujours capable de gagner les plus grands titres, alors je ne veux pas quitter ce sport pendant que je suis à son sommet en jouant comme ça. Et puis un jour, oui, je devrais bien partir… dans 23 ou 24 ans. À ce moment‐là, oui, il y aura sans doute des nouveaux jeunes joueurs mais en atten­dant j’ai l’impression que vous allez conti­nuer de me voir un peu. »