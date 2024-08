Titré pour la première fois de sa carrière aux Jeux Olympiques à Paris, Novak Djokovic a désor­mais remporté tout ce qui était possible dans son sport.

Si certains voient dans cet accom­plis­se­ment une bonne raison pour le Serbe de prendre sa retraite prochai­ne­ment et de profiter de sa famille, certains comme Benoît Maylin pensent qu’il ne s’ar­rê­tera pas là.

Dans son émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, notre confrère a expliqué pour­quoi selon lui l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem sera encore plus dange­reux à l’avenir.

« Djokovic va être d’au­tant plus dange­reux qu’il n’a plus rien à prouver, qu’il a cette soif de compé­ti­tion dans le sang, qu’il n’a pas 37 ans, il a 10 ans de moins, et qu’il a encore trois objec­tifs : gagner un 25e Grand Chelem, battre le record de 108 titres de Connors (109 en réalité), il en est à 99, et pour­quoi pas gagner une deuxième médaille d’or à Los Angeles à 41 ans. Cela semble impos­sible mais ce mot‐là n’existe pas dans le voca­bu­laire de Novak Djokovic. »