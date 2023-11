Lauréat d’un 40e Masters 1000 et de son 97e titre en carrière, Novak Djokovic a une nouvelle fois frappé très fort ce dimanche en triom­phant sur le Masters 1000 de Paris alors même qu’il était loin de son meilleur niveau.

Consultant pour Eurosport, l’an­cien joueur italien, Guido Monaco, a estimé que le Serbe faisait tout pour mettre le plus de distance possible entre lui et ses deux grand rivaux que sont Rafael Nadal et Roger Federer.

« Je ne me demande pas pour­quoi, à un moment donné, Federer est devenu quelque chose de reli­gieux, presque intou­chable, et pour­quoi Djokovic peut être un peu détesté. Je me plains des pics, à la fois posi­tifs vers le haut et de cette haine exagérée envers Djokovic. Il a ce truc en lui de devoir toujours prouver plus que les autres, parce qu’il est arrivé plus tard et que les autres étaient déjà des idoles. Il a une histoire diffé­rente, il vient d’un endroit diffé­rent dans le monde. Il faut toujours se mettre à la place des autres. Il a la capa­cité de trouver la moti­va­tion dans tant de choses et, bien qu’il ait achevé son retour en dépas­sant ses rivaux, il veut mettre encore plus d’es­pace entre lui et eux pour convaincre même les admi­ra­teurs les plus réti­cents de Federer et de Nadal qu’il est le plus fort. Certains ne l’ad­met­tront jamais et ne peuvent pas être d’ac­cord avec tout le monde, mais à mon avis, il ne fait plus aucun doute que sur le plan sportif, Djokovic est le plus fort de tous les temps », a déclaré Monaco sur le site OA Sport.