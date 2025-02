Interrogé par le média Vijesti, Novak pour­suit sa quête et notam­ment celle du 25ème titre en Grand Chelem.

« J’espère que le 100e trophée pourra venir à Doha main­te­nant, je le recherche depuis long­temps, depuis octobre de l’année dernière, mais j’en parlerai plus tard – il viendra quand il le faudra. Dieu merci, je sais qu’il viendra, on verra quand et où. Quant au Grand Chelem, c’est un défi plus grand, une entre­prise plus diffi­cile, mais je crois que je peux le faire – si je ne croyais pas que je pouvais riva­liser à ce niveau avec les meilleurs joueurs de tennis du monde, je ne parti­ci­pe­rais pas à d’autres compé­ti­tions. Je pense avoir prouvé avec ma victoire contre Alcaraz à l’Open d’Australie que je peux encore concourir pour les plus grands trophées »