Tony Godsick a soufflé le chaud après avoir soufflé le froid. En effet, l’agent du Suisse a expliqué que l’objectif était quand même de revenir sur le court assez tôt. Il a donc émis l’hypothèse d’un retour toujours au mois de Février.

Selon les informations en notre possession concernant le futur calendrier, le seul tournoi qui pourrait rentrer dans les critères du Suisse serait l’ATP500 de Rotterdam.

Le tournoi batave est situé début Mars et Federer connait bien son directeur Richard Krajicek. En effet, on voit mal Roger faire son retour sur un ATP250. Federer est allé 9 fois à Rotterdam, la dernière fois c’était en 2018. Les conditions de jeu lui sont favorables mais il ne faut pas aussi oublier que c’est un tournoi en salle.

De ce fait, malgré l’annonce de Godsick, de notre point de vue il semble bien que Dubaï, même situé mi-mars, serait la meilleure solution d’un point de vue sportif et logistique. Federer y habite une partie de l’année. Il peut faire le tournoi avec le soutien de sa famille et cela lui évite aussi de se déplacer. De plus, le Suisse n’est plus à une ou deux semaines près.