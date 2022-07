Avec désor­mais 21 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic, plus jeune que Rafael Nadal et Roger Federer, vise logi­que­ment la tête de ce clas­se­ment. Mais à en croire son ancien coach en juniors, égale­ment capi­taine de l’équipe de Serbie de Coupe Davis de 2007 à 2017, Bogdan Obradovic, Nole voudrait encore plus.

« Je sais ce qu’il pense. Djokovic me disait tout le temps qu’il voulait atteindre les 30 titres en Grand Chelem. Il le veut. Alors les 5 prochaines années, il jouera. Et pendant 5 ans, il aura 20 chances d’at­teindre les 30 », a révélé l’en­traî­neur serbe à BBC 5 Live.

Djokovic doit encore en gagner neuf. Rien que ça !