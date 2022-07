Ancien grand talent, deuxième joueur seule­ment à remporter l’US Open en simple (finale contre Quentin Halys) et en double chez les juniors, Omar Jasika a été stoppé en 2018 par une suspen­sion de deux ans suite à un contrôle positif à la cocaïne. Aujourd’hui 388e mondial, l’Australien, de la géné­ra­tion 97 comme Alexander Zverev et Andrey Rublev notam­ment, tente de rattraper le temps.

Au cours d’une longue et riche inter­view réalisée par nos confrères de Punto de Break, Omar Jasika parle de l’évo­lu­tion de Nick Kyrgios, qu’il connaît très bien malgré leurs deux petites années d’écart (Kyrgios a 27 ans, Jasika 25).

« Nick est l’un de mes meilleurs amis et je pense qu’il devient de plus en plus mature. Je pense qu’il a enfin réalisé le poten­tiel qu’il a, le niveau incroyable qu’il a atteint. Il a gagné l’Open d’Australie en double, il a atteint la finale de Wimbledon en simple… c’est ce dont on rêve, de faire ça dans deux tour­nois du Grand Chelem en une seule année. C’est juste fou. Il a réalisé son poten­tiel, mais je pense aussi qu’il profite de la vie. Je pense qu’il est heureux avec son tennis. Il aime divertir les gens, et tant qu’il est heureux et qu’il apprécie sa façon de jouer, c’est tout ce qui compte. »