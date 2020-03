Dans un entretien plutôt lunaire donné à nos confrères canadien de The Sports Network, la joueuse canadienne de double, Gabriela Dabrowski, passe en revue quelques sujets importants. Son avis est d’autant plus important qu’elle fait partie du conseil des joueuses.

Mais au-delà de ses revendications que l’on passera en revue plus tard, elle indique aussi être plutôt bien installée au Saddlebrook Resort à Tampa en Floride où on n’a pas encore pris conscience de l’ampleur de l’épidémie : « Il y a beaucoup de joueurs, en fait. Je pense que les gens sont un peu dans les limbes et ne sont pas sûrs de ce qu’ils devraient faire, donc beaucoup de juniors frappent et s’entraînent et restent en forme. Sascha Zverev est ici avec son équipe et Marcelo Melo et quelques autres joueurs de la tournée. Mais, la plupart du temps, il y a beaucoup de juniors et d’enfants qui sont allés à l’académie puis au collège, ils sont de retour parce que leurs parents ont une maison à Saddlebrook ou près de Saddlebrook donc il y a en fait, beaucoup de gens autour de nous en ce moment. »