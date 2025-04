Lors de la présen­ta­tion de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), au cours de laquelle un hommage sera rendu à Rafael Nadal, le président de la Fédération Française Française, Gilles Moretton, a été inter­rogé sur la possi­bi­lité qu’un court ou qu’une tribune soit renommée en l’hon­neur de l’Espagnol, vain­queur 14 fois du tournoi.

« On est au début d’une autre histoire entre Roland‐Garros et Nadal. On a voulu se donner des prio­rités. C’est d’abord rendre un hommage (le dimanche 25 mai) à cet immense cham­pion. C’est le démar­rage de quelque chose. On envi­sa­gera avec lui beau­coup de choses, on a plein de projets ensemble dont on discute actuel­le­ment », a répondu Gilles Moretton dans des propos relayés par L’Equipe.