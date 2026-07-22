Récemment de passage sur la chaîne Youtube de l’ana­lyste tennis, Gill Gross, pour évoquer la bles­sure de Carlos Alcaraz et son probable retour sur les courts prévu à Cincinnati, Steve Flink, jour­na­liste réputé et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages, a invité le joueur espa­gnol à la prudence.

« On ne peut pas exclure qu’il remporte l’US Open. Mais je ne veux pas qu’il se préci­pite, et je pense que c’est une bles­sure très déli­cate. Je ne veux pas qu’il finisse comme Del Potro. S’il commence à ressentir quelque chose à Cincinnati, qu’il quitte le tournoi et qu’il se retire proba­ble­ment immé­dia­te­ment de l’US Open. Qu’il ne se mette pas dans une situa­tion où, sans s’en rendre compte, il se retrou­ve­rait soudai­ne­ment absent pendant six mois supplé­men­taires et ne pour­rait même pas revenir pour défendre son titre à l’Open d’Australie. »