Récemment de passage sur la chaîne Youtube de l’analyste tennis, Gill Gross, pour évoquer la blessure de Carlos Alcaraz et son probable retour sur les courts prévu à Cincinnati, Steve Flink, journaliste réputé et notamment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages, a invité le joueur espagnol à la prudence.
« On ne peut pas exclure qu’il remporte l’US Open. Mais je ne veux pas qu’il se précipite, et je pense que c’est une blessure très délicate. Je ne veux pas qu’il finisse comme Del Potro. S’il commence à ressentir quelque chose à Cincinnati, qu’il quitte le tournoi et qu’il se retire probablement immédiatement de l’US Open. Qu’il ne se mette pas dans une situation où, sans s’en rendre compte, il se retrouverait soudainement absent pendant six mois supplémentaires et ne pourrait même pas revenir pour défendre son titre à l’Open d’Australie. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 18:19