La suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage fait réagir bien au‐delà des fron­tières du tennis.

Récemment, c’est l’an­cien coureur cycliste fran­çais, Jérôme Pineau, qui a poussé un énorme coup de gueule sur RMC Sport. Selon lui, un tel arran­ge­ment n’au­rait pas pu se produire dans un sport aussi touché et meurtri par le dopage que le cyclisme.

« Si c'est un cycliste, tout numéro 1 qu'il est, il prend deux ans. Comment peut‐on négo­cier une suspen­sion ? Tu es dopé ou non. Arrêtez de vous foutre de la tronche des gens. C'est scan­da­leux«



« Si c’est un cycliste, tout numéro 1 qu’il est, il prend deux ans, comme Alberto Contador. À l’époque, on suspec­tait la trans­fu­sion sanguine, le dopage sanguin. Parce que dans le tennis ce n’est pas possible ? On ne peut pas faire des poches de sang dans le tennis pour récu­pérer après chaque tournoi ? Arrêtons de se foutre de la tronche des gens. Comment on peut négo­cier une suspen­sion quand t’es numéro 1 mondial ? Tu ne peux pas, t’es dopé ou tu ne l’es pas. S’il y a suspi­cion, il y a des experts pour cela. Il y a une méthode pour savoir ce qu’il s’est vrai­ment passé grâce à l’étude des cheveux. Si c’était un cycliste, il prend deux ans, il passe pour une chau­dière et il radié de tout le monde. Là, on s’est arrangé avec Monsieur Sinner, c’est juste scan­da­leux. Il y a deux poids, deux mesures en fonc­tions des spor­tifs et en fonc­tions des sports. »