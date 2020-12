Interrogé par le magazine Racquetmag, le géant américain Reilly Opelka s’est notamment prononcé en faveur d’une régulation des paris sportifs afin d’éviter les matchs truqués ainsi que les insultes et autres menaces. D’ailleurs, l’actuel 39e mondial a reconnu recevoir des menaces de mort à chaque défaite, véritable fléau depuis plusieurs années au seins de la communauté des joueurs et ,joueuses professionnels.

« Je voudrais qu’on réglemente les paris. Si j’étais à la place des dirigeants, je le ferais, j’aimerais vraiment voir une réelle action pour cela. Ça pourrait résoudre tant de problèmes, si vous réglementez les paris. Je le sais, parce qu’à chaque fois que je perds, je reçois toutes ces menaces de mort. Et le tennis est un sport très axé sur le pari et il dure en plus toute l’année, » a déclaré le joueur de 23 ans qui n’est pas le premier à se plaindre des dérives des parieurs frustrés.