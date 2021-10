Reilly Opelka continue de faire le tour de l’ac­tua­lité tennis­tique dans son inter­view accordée à Inside Tennis. Après avoir sorti la sulfa­teuse contre la presse améri­caine et envoyé au diable ses détrac­teurs, le 20e joueur mondial s’est « payé » le Masters 1000 d’Indian Wells et ses obli­ga­tions commerciales.

« C’est le tournoi que j’aime le moins. Vous avez 128 filles, 128 hommes. C’est un événe­ment magni­fique. Ils veulent payer plus que n’im­porte quel autre tournoi. Ils font tout ce qu’ils peuvent. C’est juste que chaque marque a besoin de faire une séance de photos et vous n’avez pas le temps de vous entraîner. Ce sont des séances de photos de quatre ou cinq heures et vous êtes complè­te­ment fatigué. Le tennis est secon­daire. Je déteste ça. »