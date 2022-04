Tombeur de John Isner en finale à Houston dimanche, Reilly Opelka lui a rendu un magni­fique hommage lors de la céré­monie de remise des trophées.

« John, tu es mon idole depuis que je suis enfant. Avant de te rencon­trer, je t’ap­pré­ciais déjà. Ensuite, quand nous sommes devenus de si bons amis, nous avons commencé à partager beau­coup plus de temps ensemble sur le court, je t’ai aimé encore plus. Tu as été un modèle incroyable non seule­ment pour moi, mais aussi pour Taylor, Frances ou Tommy, nous pensons tous la même chose. Tu as été un compé­ti­teur incroyable pendant de nombreuses années », a souligné l’Américain de 24 ans.

Voilà une sacrée déclaration.