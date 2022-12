38e joueur mondial à 25 ans, Reilly Opelka fait partie des joueurs atypiques du circuit. Avec ses 2,11 mètres et une mobi­lité forcé­ment réduite par rapport à la majo­rité des joueurs du top 100, l’Américain a déve­loppé au fil des saisons un style de jeu bien à lui comme il l’a récem­ment confié au cours d’un podcast réunis­sant plusieurs joueurs.

« Je veux dire, ça peut paraître drôle, mais je dois être à l’aise avec l’idée d’avoir l’air stupide sur le court parfois, avec ma taille et en prati­quant le jeu que je veux. Si j’ai une balle que j’aime, je vais prendre un tir à haut risque et tenter quelque chose de fou. Cela conduit à quelques ratés qui semblent stupides, mais c’est juste la nature de la chose. Avoir une iden­tité claire de qui vous êtes en tant que joueur de tennis est l’une des choses les plus impor­tantes dans le jeu. »