Dans une longue interview accordée à Racquet Magazine, l’Américain et 39e joueur mondial s’est exprimé sur plusieurs sujets dont la reprise du tennis après cinq mois d’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Le joueur de 23 ans a tenu à souligner l’implication des meilleurs joueurs du circuit qui n’ont pas délaissé les plus petits tournois.

« Je pense que cela en dit long sur les joueurs comme Dominic Thiem, Diego Schwartman, Roberto Bautista Agut, Alexander Zverev ou encore Daniil Medvedev. Ces gars, qui ont 20 millions de dollars en banque, n’ont pas besoin de jouer pour le moment, en particulier sur un ATP 250, où le gagnant gagne 12 000 dollars, mais ils l’ont fait, et c’était presque par charité. Ils sont allés sur ces tournois et ils ont joué un tennis d’une qualité incroyable. J’accorde autant de respect que possible à ces gars pour jouer comme s’ils se battaient pour 1 million de dollars chaque semaine, et ce n’est pas facile à faire », a déclaré un Opelka particulièrement élogieux mais qui oublie certainement les garanties conséquentes qu’accordent les directeurs de ces petits tournois à des joueurs du top 10 comme Thiem ou Zverev.