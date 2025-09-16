Absent de la Laver Cup depuis 2021, Reilly Opelka va faire son retour au sein de la Team World à San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre). Et dans des propos relayés sur le site du tournoi (co‐fondé en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick), le géant améri­cain a reconnu ressentir une certaine pression.

« On ressent vrai­ment une pres­sion énorme, car on a affaire à des gars qui sont nos concur­rents la plupart de l’année, des gars qu’on respecte beau­coup parce qu’ils sont les meilleurs au monde, et qui sont désor­mais nos coéqui­piers pendant une semaine. On ne veut donc déce­voir aucun de nos amis et rivaux. La meilleure chose que je puisse faire pour l’équipe, c’est de gagner. »