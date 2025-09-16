Absent de la Laver Cup depuis 2021, Reilly Opelka va faire son retour au sein de la Team World à San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre). Et dans des propos relayés sur le site du tournoi (co‐fondé en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick), le géant américain a reconnu ressentir une certaine pression.
« On ressent vraiment une pression énorme, car on a affaire à des gars qui sont nos concurrents la plupart de l’année, des gars qu’on respecte beaucoup parce qu’ils sont les meilleurs au monde, et qui sont désormais nos coéquipiers pendant une semaine. On ne veut donc décevoir aucun de nos amis et rivaux. La meilleure chose que je puisse faire pour l’équipe, c’est de gagner. »
