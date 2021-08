Reilly Opelka a toujours expliqué qu’il était un grand fan de Rafael Nadal. Lors de sa confé­rence de presse à Washington, il est revenu sur son duel face à l’Espagnol à Rome, et l’on a appris quelques histoires crous­tillantes concer­nant cette « fan attitude ».

« Avec mon style de jeu, malheu­reu­se­ment, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Le simple fait d’af­fronter Rafa était déjà génial, il est le plus grand et il jouait sur son terrain. Il a toujours été mon joueur préféré. Je me suis déguisé en lui deux fois à Halloween, donc affronter une légende comme lui ce fut incroyable. Nous avons grandi en idolâ­trant ces joueurs. J’ai le plus grand respect pour Rafa, il est le plus grand, il était mon joueur préféré et le sera toujours, mais le jour où nous avons joué, je suis allé sur le court et j’ai essayé de le battre. »