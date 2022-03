Toujours très critique envers les instances du tennis mondial, Reilly Opelka a dégainé dans tous les sens au cours d’une inter­view accordée à Tennis.com. Après pris l’exemple d’Andrey Rublev qui méri­te­rait selon lui de gagner « des millions et des millions », l’Américain s’est plaint du prize money à Acapulco, tout en donnant des idées pour la succes­sion d’Andrea Gaudenzi, le patron de l’ATP.

« Je pense que nous devons faire sauter la banque pour avoir un vision­naire car notre sport en a gran­de­ment besoin. Vous prenez un gars qui a travaillé avec Adam Silver (commis­saire de la NBA) ou un PDG qui a eu beau­coup de succès. Je veux dire, s’il y a tant de trans­pa­rence et que tout va bien, alors pour­quoi faisons‐nous marche arrière ? Par exemple, nous avons Nadal, le plus grand joueur de tous les temps qui joue à Acapulco, dans un stade flam­bant neuf et plein tous les soirs, avec cinq autres des meilleurs joueurs du monde, et le prize money est plus bas qu’en 2019. Cela n’a pas de sens. »