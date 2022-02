Lauréat de son troi­sième titre en carrière la semaine passée sur le tournoi de Dallas, Reilly Opelka a été inter­rogé sur ses progrès par Ubitennis. Durant cette inter­view, le géant améri­cain s’est montré très élogieux envers Daniil Medvedev et surtout Rafael Nadal.

« Lors des derniers tour­nois du Grand Chelem, j’ai perdu contre des joueurs très forts. Medvedev, Shapovalov, puis Lloyd Harris étaient en feu contre moi. Personne à part Nadal n’est capable de battre Medvedev, même Novak a été battu faci­le­ment à l’US Open. Je pense toujours que je dois m’amé­liorer. Je veux servir encore mieux, je veux devenir plus fort physi­que­ment et plus rapide. Dans deux ou trois ans, j’es­père pouvoir dire que j’ai telle­ment progressé dans ce que je faisais déjà bien aujourd’hui. »