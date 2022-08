Opelka : « Pour moi, Roland‐Garros est le seul vrai Grand Chelem maintenant. Les Français ont autorisé tout le monde à jouer, Djokovic et les Russes »

Reilly Opelka n’a pas sa langue dans sa poche. Il le prouve une fois de plus lors d’une longue inter­view accordée au Red Bulletin dans laquelle il « dézingue » l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open pour leurs choix cette année, en épar­gnant Roland‐Garros où les joueurs non‐vaccinés comme les russes et biélo­russes ont pu concourir.

« J’ai aimé les quatre tour­nois du Grand Chelem à des moments diffé­rents, mais en ce moment, Roland‐Garros est de loin le meilleur. La terre battue est la surface que j’aime le moins, mais j’adore Paris, et c’est le seul Grand Chelem qui a fait les choses correc­te­ment ces dernières années. Tous les autres ont fait de la poli­tique. L’Australie n’a pas permis à Novak Djokovic de jouer, mais je pense qu’ils vont auto­riser les Russes à jouer. Les Français ont auto­risé tout le monde à jouer, Wimbledon exclut les Russes mais auto­rise Djokovic à jouer et l’US Open interdit Djokovic mais pas les Russes. Donc Roland‐Garros est de loin le meilleur Grand Chelem. Pour moi, c’est le seul vrai Grand Chelem main­te­nant », a lâché le géant américain.

Il est tout de même impor­tant de préciser que l’Open d’Australie et l’US Open ne sont pas respon­sables des règles d’en­trée sur le terri­toire de leur pays respectif.