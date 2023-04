Blessé à la hanche et absent du circuit depuis sa défaite face à Nick Kyrgios en huitièmes de finale du tournoi de Washington le 5 août dernier, Reilly Opelka était récem­ment de passage sur le plateau de Tennis Channel pour aborder plusieurs sujets. Et lors­qu’on a demandé à l’Américain de dési­gner son favori pour Roland‐Garros, il n’a pris aucun risque.

« Si Nadal est dans le tableau de Roland‐Garros et que ma vie en dépend, je miserai Rafa à chaque fois juste par respect, c’est la seule chose à faire. Mais derrière Rafa, je dirais que Carlos Alcaraz est le seul à pouvoir le battre, tout comme il est l’un des seuls à pouvoir battre Novak Djokovic à Roland‐Garros. C’est diffi­cile de choisir entre Alcaraz et Novak derrière Nadal, mais ces deux‐là, je leur donne­rais les mêmes chances de gagner le tournoi. C’est dire à quel point ce type [Alcaraz] est bon. Vous parlez des deux plus grands joueurs de tennis de l’his­toire et vous savez, il est poten­tiel­le­ment favoris par rapport à eux. C’est dire à quel point cette discus­sion est folle. »