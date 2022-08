Opelka sur l’après Federer, Nadal et Djokovic : « Je pense que ce sera plus passionnant »

Troisième volet de l’ex­cel­lente inter­view accordée par Reilly Opelka à Redbull.com.

Après avoir déclaré que Roland‐Garros était son tournoi préféré et raconté son calvaire lors de la dernière édition du Grand Chelem pari­sien, le géant améri­cain a fait une curieuse confi­dence à propos de l’après Big 3. Selon lui, le circuit (et le tennis en général) sera davan­tage passionnant…

« Ils sont en train de partir, mais c’est fou. C’est tout ce que j’ai connu, c’est tout ce que la plupart d’entre nous ont connu. Je suis curieux de voir à quoi cela ressem­blera quand ils ne seront plus là. La liste des gagnants des grands tour­nois sera plus étalée et je pense que cela aidera le sport. Cela atti­rera l’at­ten­tion de plus de pays. Toute la Grèce va regarder le tennis une fois que Stefanos Tsitsipas aura gagné un Grand Chelem, et toute l’Italie va le suivre quand Matteo Berrettini en gagnera un égale­ment. Je pense que ce sera plus passionnant. »