Diego Schwartzman et Reilly Opelka sont les exacts opposés. Le premier mesure moins d’1 mètre 70 et adore jouer l’échange pour user ses adversaires alors que le second culmine à 2 mètres 11 et utilise en priorité son énorme service pour terrasser ses opposants. Si l’Argentin est malgré tout parvenu à remporter un match face à l’Américain après trois confrontations, ce dernier a reconnu toute la difficulté pour un joueur aussi petit à retourner un géant comme lui.

« Honnêtement, je pense que Diego déteste jouer contre moi. C’est le match le plus physique pour lui. Je comprends pourquoi (…) C’est évident avec nos styles de jeu. La raison de certains de mes succès contre lui est que si je sers bien et que je dépasse les 75 % sur mon premier service, c’est un cauchemar pour lui. Il break le service adverse plus de 35 % du temps mais si je reste au dessus des 75 % au service, même pour un aussi bon retourneur que lui, si vous ne pouvez pas toucher la balle, vous ne pouvez pas jouer. Je suis sûr que nous aurons de nombreux affrontements dans le futur et qu’il me battra », a déclaré le 39e joueur mondial qui sait pertinemment ce qu’un joueur de petite taille peut ressentir face à lui.