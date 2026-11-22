L’Open Metz‐Grand Est a livré son verdict.

Les Français Harold Mayot et Sascha Gueymard Wayenburg ayant été éliminés en demies, la finale oppo­sait Soonwoo Kwon (156e) à Francesco Passaro (158e), deux joueurs passés par le top 100.

Et c’est l’Italien Passaro qui s’est imposé en deux manches (6−3, 7–6), concluant ainsi une semaine parfaite en Moselle, où il aura concedé qu’un seul petit set lors du premier tour.

Le joueur de 25 ans remporte son 6e titre en Challenger, et son premier sur une autre surface que de la terre battue.

Passaro’s Metz moment 🤌



The Italian deli­vers a 6–3, 7–6(2) victory over Kwon to claim the title ! #ATPChallenger | @FFTennis | @federtennis pic.twitter.com/O7vrTMoEuy — ATP Challenger (@ATPChallenger) November 22, 2026

Francesco Passaro va grimper de plus de 30 places et s’installer au 126e rang mondial.