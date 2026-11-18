Ce mercredi avait lieu la fin du premier tour et le début des huitièmes de finale sur l’Open Metz Grand Est.

Et si la tête de série numéro 3 et l’un des grands favoris du tournoi, Nikoloz Basilashvili, a été contraint à l’abandon en début de soirée, le Français, Hugo Gaston (n°7), a parfai­te­ment fait respecter son rang en domi­nant faci­le­ment le Sud‐Africain, Philip Henning (6−3, 7–5, en 1h15).

Pour une place en quarts de finale, le nouveau protégé de Guy Forget, bien présent en Moselle, sera opposé à son compa­triote, Harold Mayot.

À noter qu’il y a aura pas moins de six joueurs trico­lores en lice ce jeudi.