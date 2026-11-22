Le grand jour est arrivé, la première édition de l’Open Metz Grand‐Est va connaître son épilogue ce dimanche. Une semaine riche en émotions et un rendez‐vous incon­tour­nable pour les fans de la petite balle jaune en Moselle. Avant le début de la tant attendue finale du tableau simple hommes, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a vu les choses en grand pour proposer un spec­tacle de qualité à ceux qui ont fait le dépla­ce­ment dans les Arènes.

En mise en bouche de cette grande fête du tennis, quatre invités de marque se produi­ront sur le central pour disputer un match des légendes en double. Richard Gasquet fera équipe avec Mansour Bahrami, figure iconique des exhi­bi­tions tennis­tiques à l’in­ter­na­tional. De l’autre côté du filet, Cédric Pioline, ancien numéro cinq mondial et double fina­liste en Grand Chelem, formera une paire avec Julien Benneteau, ancien 25e mondial et direc­teur du tournoi. Coup d’envoi à 14 h.

Un moment festif pour faire monter la tempé­ra­ture dans l’antre messine, avant l’évé­ne­ment majeur de la journée. Si le public a long­temps espéré voir un Tricolore aller au bout de cet Open Metz Grand‐Est, il sera tout de même comblé avec deux anciens top 100 en finale : Soon‐woo Kwon (52e en 2021) et Francesco Passaro (89e en 2025).

Le Sud‐Coréen a réalisé un beau parcours en écar­tant sur son passage le très promet­teur Dino Prizmic, tête de série numéro quatre en quart de finale, avant de prendre le meilleur sur le Français Sascha Gueymard Wayenburg dans le dernier carré (3−6, 6–3, 7–6). De l’autre côté du tableau, l’Italien a été la bête noire des Tricolores dans ce tournoi, en élimi­nant pour son entrée en lice Calvin Hemery, Pierre‐Hugues Herbert en quart de finale, puis le local Harold Mayot au tour suivant (6−1, 7–6). Coup d’envoi prévu à 15 h 30 pour connaître le premier lauréat de l’Open Metz Grand‐Est.

Pas de doute, le public messin sera comblé !