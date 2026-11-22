Le grand jour est arrivé, la première édition de l’Open Metz Grand‐Est va connaître son épilogue ce dimanche. Une semaine riche en émotions et un rendez‐vous incontournable pour les fans de la petite balle jaune en Moselle. Avant le début de la tant attendue finale du tableau simple hommes, l’organisation du tournoi a vu les choses en grand pour proposer un spectacle de qualité à ceux qui ont fait le déplacement dans les Arènes.
En mise en bouche de cette grande fête du tennis, quatre invités de marque se produiront sur le central pour disputer un match des légendes en double. Richard Gasquet fera équipe avec Mansour Bahrami, figure iconique des exhibitions tennistiques à l’international. De l’autre côté du filet, Cédric Pioline, ancien numéro cinq mondial et double finaliste en Grand Chelem, formera une paire avec Julien Benneteau, ancien 25e mondial et directeur du tournoi. Coup d’envoi à 14 h.
Un moment festif pour faire monter la température dans l’antre messine, avant l’événement majeur de la journée. Si le public a longtemps espéré voir un Tricolore aller au bout de cet Open Metz Grand‐Est, il sera tout de même comblé avec deux anciens top 100 en finale : Soon‐woo Kwon (52e en 2021) et Francesco Passaro (89e en 2025).
Le Sud‐Coréen a réalisé un beau parcours en écartant sur son passage le très prometteur Dino Prizmic, tête de série numéro quatre en quart de finale, avant de prendre le meilleur sur le Français Sascha Gueymard Wayenburg dans le dernier carré (3−6, 6–3, 7–6). De l’autre côté du tableau, l’Italien a été la bête noire des Tricolores dans ce tournoi, en éliminant pour son entrée en lice Calvin Hemery, Pierre‐Hugues Herbert en quart de finale, puis le local Harold Mayot au tour suivant (6−1, 7–6). Coup d’envoi prévu à 15 h 30 pour connaître le premier lauréat de l’Open Metz Grand‐Est.
Pas de doute, le public messin sera comblé !
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 09:27