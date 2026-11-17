Les Français sont au rendez‐vous à Metz ! Alors que dix Tricolores étaient engagés ce mardi au premier tour du tournoi messin, cinq d’entre eux ont validé leur ticket pour le deuxième tour.

Tête de série numéro 2 du tournoi, Kyrian Jacquet a tenu son rang face au jeune Tchèque Maxim Mrva (6−1, 6–7[5], 6–3), tandis que Sascha Gueymard Wayenburg a créé la surprise en venant à bout de Benjamin Bonzi, tête de série numéro 5 (4−6, 6–3, 6–4).

Les orga­ni­sa­teurs peuvent égale­ment se réjouir puisque les trois béné­fi­ciaires d’une invi­ta­tion engagés ce mardi ont tous répondu présent. Arthur Nagel s’est offert une très belle victoire face à l’ex­pé­ri­menté Dusan Lajovic (6−4, 4–6, 6–2), Harold Mayot a remporté son duel franco‐français face à Hugo Grenier (6−4, 3–6, 6–1), tandis que Pierre‐Hugues Herbert n’a fait qu’une bouchée du Tchèque Jonas Forejtek (6−3, 6–2).

En revanche, Thomas Faurel, Calvin Hemery et Antoine Ghibaudo ont tous les trois pris la porte face à des joueurs italiens.

Avec cinq victoires en neuf rencontres dispu­tées ce mardi, dont deux duels franco‐français, le tennis trico­lore est donc parti­cu­liè­re­ment bien repré­senté à Metz. De quoi réjouir le public messin pour la suite de la semaine !