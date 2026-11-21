Malgré la présence de deux joueurs fran­çais en demies de l’Open Metz‐Grand Est, il n’y aura pas de repré­sen­tant trico­lore en finale.

Sascha Gueymard Wayenburg a manqué deux balles de match et cédé au jeu décisif contre le Coréen Soonwoo Kwon (156e) : 3–6, 6–3, 7–6(6).

Kwon said NOT TODAY 🗣️



The South Korean saves TWO match points, battling past Gueymard Wayenburg 3–6, 6–3, 7–6(6) to reach the Metz final !#ATPChallenger | @FFTennis pic.twitter.com/uZM1EJPTWH — ATP Challenger (@ATPChallenger) November 21, 2026

Harold Mayot s’est lui incliné en deux sets contre l’Italien Francesco Passaro (158e) : 6–1, 7–6(2).

La finale oppo­sera donc deux anciens top 100 dimanche : Kwon, 52e mondial en 2021, à Passaro, 89e en 2025.