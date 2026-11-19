Certains Français n’ont toujours pas dit leur dernier mot en cette fin de saison 2026.
Sur les six Bleus en huitièmes de finale de l’Open Metz Grand Est, trois se sont qualifiés pour les quarts de finale, en sachant qu’il y avait deux duels 100% tricolore.
Le local Harold Mayot (208e mondial) s’est offert Hugo Gaston (111e) en trois sets (7−5, 4–6, 7–6), et Sascha Gueymard Wayenburg (191e) a dominé son compatriote invité Arthur Nagel en deux manches (6−2, 7–6).
Pierre‐Hugues Herbert a conclu la journée en beauté avec une victoire au bout du suspens contre un joueur du top 100, Zsombor Piros (96e) : 6–4, 4–6, 7–6(4).
A noter tout de même la petite déception de la journée : la défaite de Kyrian Jacquet, 86e mondial, contre l’Italien Luca Nardi (actuel 258e) : 6–2, 6–3.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.