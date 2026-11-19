Certains Français n’ont toujours pas dit leur dernier mot en cette fin de saison 2026.

Sur les six Bleus en huitièmes de finale de l’Open Metz Grand Est, trois se sont quali­fiés pour les quarts de finale, en sachant qu’il y avait deux duels 100% tricolore.

Le local Harold Mayot (208e mondial) s’est offert Hugo Gaston (111e) en trois sets (7−5, 4–6, 7–6), et Sascha Gueymard Wayenburg (191e) a dominé son compa­triote invité Arthur Nagel en deux manches (6−2, 7–6).

Pierre‐Hugues Herbert a conclu la journée en beauté avec une victoire au bout du suspens contre un joueur du top 100, Zsombor Piros (96e) : 6–4, 4–6, 7–6(4).

A noter tout de même la petite décep­tion de la journée : la défaite de Kyrian Jacquet, 86e mondial, contre l’Italien Luca Nardi (actuel 258e) : 6–2, 6–3.