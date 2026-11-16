C’est le retour du tennis de haut niveau à Metz ! Et c’est dans les Arènes de la ville de l’Est que se déroule cette semaine la première édition de l’Open Metz‐Grand Est, un ATP Challenger 125 dont le tableau principal débute ce lundi avec des oppositions qui s’annoncent particulièrement relevées.
Doté d’un plateau de très grande qualité, avec notamment la présence de Kyrian Jacquet, Benjamin Bonzi, Alexandre Muller, Hugo Gaston, Pierre‐Hugues Herbert, mais aussi de Nikoloz Basilashvili, Dusan Lajovic, Pedro Martinez ou encore du jeune et prometteur Dino Prizmic, le tournoi messin offre de très belles affiches dès le premier tour.
Malgré le forfait de l’Allemand Daniel Altmaier, initialement tête de série numéro 1, le tableau reste particulièrement dense.
Côté français, on suivra notamment avec attention le duel entre Benjamin Bonzi et Sascha Gueymard Wayenburg, tandis qu’Alexandre Muller aura fort à faire face au Hongrois Zsombor Piros. Kyrian Jacquet, tête de série numéro 2, sera quant à lui opposé au jeune Tchèque Maxim Mrva, alors qu’Hugo Gaston affrontera le Sud‐Africain Philip Henning.
Invités par les organisateurs, Harold Mayot et Pierre‐Hugues Herbert seront opposés à des joueurs issus des qualifications ou repêchés, tandis qu’Arthur Nagel aura le droit à un sérieux morceau en la personne de Dusan Lajovic.
Dès ce lundi, après les dernières rencontres des qualifications, le tableau principal prendra ses droits sur le court central avec Clément Tabur face au Croate Matej Dodig, pas avant 16h. Nikoloz Basilashvili affrontera ensuite Max Houkes, pas avant 18h, avant un duel entre deux grands espoirs du tennis mondial, Diego Dedura et Dino Prizmic.
De quoi régaler les amateurs de tennis messins tout au long de la semaine !
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 09:37