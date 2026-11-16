C’est le retour du tennis de haut niveau à Metz ! Et c’est dans les Arènes de la ville de l’Est que se déroule cette semaine la première édition de l’Open Metz‐Grand Est, un ATP Challenger 125 dont le tableau prin­cipal débute ce lundi avec des oppo­si­tions qui s’an­noncent parti­cu­liè­re­ment relevées.

Doté d’un plateau de très grande qualité, avec notam­ment la présence de Kyrian Jacquet, Benjamin Bonzi, Alexandre Muller, Hugo Gaston, Pierre‐Hugues Herbert, mais aussi de Nikoloz Basilashvili, Dusan Lajovic, Pedro Martinez ou encore du jeune et promet­teur Dino Prizmic, le tournoi messin offre de très belles affiches dès le premier tour.

Malgré le forfait de l’Allemand Daniel Altmaier, initia­le­ment tête de série numéro 1, le tableau reste parti­cu­liè­re­ment dense.

Côté fran­çais, on suivra notam­ment avec atten­tion le duel entre Benjamin Bonzi et Sascha Gueymard Wayenburg, tandis qu’Alexandre Muller aura fort à faire face au Hongrois Zsombor Piros. Kyrian Jacquet, tête de série numéro 2, sera quant à lui opposé au jeune Tchèque Maxim Mrva, alors qu’Hugo Gaston affron­tera le Sud‐Africain Philip Henning.

Invités par les orga­ni­sa­teurs, Harold Mayot et Pierre‐Hugues Herbert seront opposés à des joueurs issus des quali­fi­ca­tions ou repê­chés, tandis qu’Arthur Nagel aura le droit à un sérieux morceau en la personne de Dusan Lajovic.

Dès ce lundi, après les dernières rencontres des quali­fi­ca­tions, le tableau prin­cipal prendra ses droits sur le court central avec Clément Tabur face au Croate Matej Dodig, pas avant 16h. Nikoloz Basilashvili affron­tera ensuite Max Houkes, pas avant 18h, avant un duel entre deux grands espoirs du tennis mondial, Diego Dedura et Dino Prizmic.

De quoi régaler les amateurs de tennis messins tout au long de la semaine !