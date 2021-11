Les rumeurs étaient donc vraies. Stefanos Tsitsipas a bel et bien été opéré du coude droit, ce jeudi, en Suisse.

Gêné depuis des semaines par une douleur sur cette partie du corps, le Grec a donc fait le choix de passer par la case opéra­tion. Et d’après le message posté sur son compte Facebook, l’in­ter­ven­tion n’a pas été très lourde étant donné qu’il se tient déjà prêt pour la pré‐saison et la tournée australienne.

« Les choses deviennent souvent plus diffi­ciles avant de devenir plus faciles, mais chaque lutte nous donne l’oc­ca­sion de créer notre propre histoire. Certains jours, la vie se résume à vos rêves, vos espoirs et vos visions de l’avenir. Il y a aussi des jours où la vie se résume à mettre un pied devant l’autre et c’est bien ainsi. À tous les fans, merci pour votre soutien et vos encou­ra­ge­ments perma­nents. Je me concentre sur un avenir plus sain et plus heureux. Prochaine étape, la pré‐saison à Dubaï dans deux semaines, puis l’Australie. »