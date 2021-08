Ne parlez pas de retraite à Fernando Verdasco !

À bientôt 38 ans (le 15 novembre prochain), l’Espagnol a subi une légère inter­ven­tion chirur­gi­cale au coude gauche afin de « résoudre un problème méca­nique » qui l’han­di­ca­pait depuis déjà quelques temps.

Également blessé en début d’année où il n’a repris la compé­ti­tion qu’au mois de mars, ‘Nando’ présente un bilan de trois petites victoires pour neuf défaites en 2021. Actuellement classé 134e joueur mondial, il n’a en tout cas pas l’in­ten­tion de s’arrêter.

« Il y a 4 semaines, lorsque j’ai terminé Wimbledon avec mon coude à nouveau enflammé après mon match du premier tour, j’ai décidé avec mon médecin et mon équipe d’avoir une petite inter­ven­tion dans mon coude gauche pour résoudre un problème méca­nique qui me tracas­sait depuis très long­temps. Grâce à mon médecin, mes kinés, mes entraî­neurs et ma famille, aujourd’hui je suis de retour dans le jeu et bientôt je serai à nouveau en compé­ti­tion. J’ai hâte que cela se produise. La route a été diffi­cile mais je suis très positif et je sais que de très bonnes choses sont sur le point de se produire. Je vous aime tous et à bientôt », a écrit Verdasco sur son compte Instagram.