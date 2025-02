Lucas Pouille a vrai­ment un mental d’acier.

Si celui‐ci est évidem­ment indis­pen­sable pour performer au haut niveau, devenir 10e mondiale et atteindre une demi‐finale de Grand Chelem, il ne l’est pas moins pour se remettre d’une bles­sure grave.

Rarement épargné par son physique depuis le début de sa carrière, le Nordiste a été victime il y a quelques jours d’une rupture totale du tendon d’Achille droit en pleine finale sur le Challenger de Lille.

Un vrai coup dur pour celui qui a été opéré avec succès mais dont l’op­ti­misme force l’ad­mi­ra­tion. « J’aimerais rega­gner un tournoi et faire une deuxième semaine en Grand Chelem. J’aimerais rejouer peut‐être une dernière fois en équipe de France de Coupe Davis. Ce sont des choses que j’ai telle­ment aimées dans le passé et que j’ai­me­rais revivre. J’ai envie de tout faire et de me donner une dernière chance d’y arriver. »