Si l’argent est évidemment une énorme source de motivation pour un joueur professionnel, cela n’est rien comparé au prestige des plus grands tournois du monde comme les Grands Chelems.
C’est notamment ce qu’a voulu dire Jannik Sinner avant d’affronter Carlos Alcaraz ce samedi en finale de l’exhibition, Six Kings Slam, où pas moins de 5,5 millions d’euros seront en jeu.
« C’est un tournoi très différent de tous les autres. Nous verrons comment les choses se passeront. Ce sera un match difficile, mais je le répète : la dynamique est très différente de celle des tournois du Grand Chelem, des 1000 ou autres. Essayons donc de nous amuser, de faire le spectacle, puis nous verrons comment les choses se passeront. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 14:47