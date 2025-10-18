Si l’argent est évidem­ment une énorme source de moti­va­tion pour un joueur profes­sionnel, cela n’est rien comparé au pres­tige des plus grands tour­nois du monde comme les Grands Chelems.

C’est notam­ment ce qu’a voulu dire Jannik Sinner avant d’af­fronter Carlos Alcaraz ce samedi en finale de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où pas moins de 5,5 millions d’euros seront en jeu.

« C’est un tournoi très diffé­rent de tous les autres. Nous verrons comment les choses se passe­ront. Ce sera un match diffi­cile, mais je le répète : la dyna­mique est très diffé­rente de celle des tour­nois du Grand Chelem, des 1000 ou autres. Essayons donc de nous amuser, de faire le spec­tacle, puis nous verrons comment les choses se passeront. »