Accueil6 Kings SlamOpposé à Carlos Alcaraz en finale pour un sacré pactole, Jannik Sinner...
6 Kings SlamATP

Opposé à Carlos Alcaraz en finale pour un sacré pactole, Jannik Sinner calme le jeu : « Ce sera un match diffi­cile, mais je le répète : la dyna­mique est très diffé­rente de celle des tour­nois du Grand Chelem ou des Masters 1000 »

Thomas S
Par Thomas S

-

131

Si l’argent est évidem­ment une énorme source de moti­va­tion pour un joueur profes­sionnel, cela n’est rien comparé au pres­tige des plus grands tour­nois du monde comme les Grands Chelems. 

C’est notam­ment ce qu’a voulu dire Jannik Sinner avant d’af­fronter Carlos Alcaraz ce samedi en finale de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, où pas moins de 5,5 millions d’euros seront en jeu. 

« C’est un tournoi très diffé­rent de tous les autres. Nous verrons comment les choses se passe­ront. Ce sera un match diffi­cile, mais je le répète : la dyna­mique est très diffé­rente de celle des tour­nois du Grand Chelem, des 1000 ou autres. Essayons donc de nous amuser, de faire le spec­tacle, puis nous verrons comment les choses se passeront. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 14:47

Article précédent
Holger Rune tire la sonnette d’alarme : « Je reçois beau­coup de menaces de mort, tant contre moi que contre ma famille. J’essaie de ne pas lire ce genre de choses parce qu’elles sont vrai­ment méchantes »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.