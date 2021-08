Et oui, Naomi Osaka a égale­ment parti­cipé au media day à deux petits jours du début de l’US Open. La Japonaise en a profité pour raconter une histoire aux jour­na­listes, datant de jeudi, qui prouve que la Next Gen s’est fait une petite place dans le cœur des passionnés de tennis, en parti­cu­lier chez les plus jeunes.

« J’étais à un événe­ment dans le Queens hier. Il y a un enfant qui a dit que Medvedev était son joueur préféré. Cela m’a en quelque sorte pris par surprise. J’ai l’ha­bi­tude que les gens disent que Federer est leur joueur préféré, des trucs comme ça. C’est juste agréable de voir cette nouvelle géné­ra­tion arriver, avec des fans qui s’ha­bi­tuent égale­ment à leur style de jeu », a estimé Osaka.

Avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou encore Andrey Rublev, la relève du tennis semble bien assurée.