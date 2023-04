En larmes sur le court après son dernier match disputé sur le tournoi de Barcelone ce lundi, le vétéran espa­gnol de 37 ans, Pablo Andujar, s’est confié en confé­rence de presse sur les plus beaux moments de sa carrière alors qu’il mettra défi­ni­ti­ve­ment un terme à sa carrière à l’issue du Challenger de Valence.

Et natu­rel­le­ment, l’ac­tuel 323e joueur mondial n’a pas pu s’empêcher de citer sa victoire face à Roger Federer sur le tournoi de Genève en mai 2021 pour son unique confron­ta­tion face à la légende suisse.

« Choisir un seul match est très diffi­cile mais le match contre Federer est un moment très spécial de ma carrière, surtout parce que c’était à la fin et parce que je n’avais jamais joué contre Federer. Jouer contre lui était déjà un rêve, le battre était un double rêve. En ce qui concerne les victoires, celle‐ci est certai­ne­ment la première. Gagner un tournoi peut être plus émou­vant, mais je pense que c’est quelque chose dont je me souvien­drai toute ma vie. »