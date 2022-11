Alors qu’il fera ses débuts la semaine prochaine en tant que direc­teur de tournoi sur le Challenger de Valence, en Espagne, Pablo Andujar a accordé une belle inter­view à nos confrères d’Eurosport dans laquelle il annonce qu’il mettra bien un terme à sa carrière profes­sion­nelle lors de la saison 2023.

« Je jouerai quelques tour­nois, mais pas beau­coup. Il est temps d’écouter mon corps et d’être conscient de la situa­tion. Je pense que le moment est venu, j’ai quatre enfants qui veulent voir leur père, une femme qui s’est donnée corps et âme depuis de nombreuses années, en plus je ne ressens plus la même moti­va­tion. Ce que je ne veux pas, c’est me traîner, donc en 2023 je jouerai les tour­nois que j’ai envie de jouer, peu importe si j’en joue quelques‐uns. Je ne peux pas vous dire où seront mes adieux parce que je ne sais pas, ce que je sais avec certi­tude, c’est que ce sera ma dernière année en tant que profes­sionnel », a déclaré celui qui fêtera ses 37 ans le 23 janvier prochain.