Pablo Carreno Busta a retrouvé des couleurs en battant Fabian Marozsan au premier tour du Masters 1000 de Montréal, un tournoi qu’il affec­tionne parti­cu­liè­re­ment, puis­qu’il l’a gagné en 2022.

Un vent de fraî­cheur pour l’an­cien 10ème joueur mondial, qui a été absent des terrains plus d’un an et demi à cause d’une bles­sure, et qui a même avoué dans une inter­view pour l’ATP qu’il avait pensé à prendre sa retraite.

« Pendant mon absence, j’ai pensé à prendre ma retraite. C’est très incon­for­table de penser tout le temps si ça va aller. Quand on est au chômage depuis un an et demi, c’est normal de penser à beau­coup de choses. Et puis je me suis dit que je ne savais pas comment se dérou­le­rait ma vie si je prenais ma retraite. Regardez Novak Djokovic , par exemple. Il a 37 ans et joue toujours au meilleur niveau. J’espère donc être encore ici dans les années à venir. »